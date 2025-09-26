Эксперты объяснили, что мешает защитить детей от киберпреступников

Сейчас в России идет работа, направленная на профилактику киберпреступлений среди школьников. Какие методы будут максимально эффективными, эксперты обсудили в ходе Российского интернет-форума.

© РИА Новости

По мнению заместителя главного редактора "Российской газеты", члена Общественного совета при Роскомнадзоре Елены Березиной, сейчас не хватает "точек соприкосновения" - форматов, где возможно ведение диалога. Информация подается с позиции запугивания, что малоэффективно. При этом работа по защите детей должна быть комплексной - в школе, в семье, через НКО.

«‎Важно культивировать чувство собственной важности, вовлеченности. Чтобы, например, он не просто узнал про правила безопасности, а рассказал об этом своей бабушке, тогда им становится интересно», — сказала Елена Березина.

Согласна с этой точкой зрения и модератор площадки председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова. По ее словам, важно строить доверительный диалог с подростками, внедрять новые форматы для просветительской работы.

«‎Сегодня у нас очень мало примеров для подражания, эталонов, на которые могут ориентироваться дети. Соцмедиа сейчас стали "третьими родителями" - папа, мама и медиа - вот то, что воспитывает наших детей», — говорит замруководителя департамента по реализации проекта "Мастерская новых медиа" Сергей Леваненков.

А если родители еще и много времени проводят на работе, а на ребенка его практически не остается, то фактически воспитание таких детей ведется через медиа. И в этом свете важно, чтобы в медиапространстве появлялось больше простых, понятных, интересных историй про нормальных людей, которым могли бы подражать дети.

Замдиректора РАЭК по аналитической и международной деятельности Юрий Линде считает, что наша страна - технологический ориентир для Глобального Юга, у нас думают над нивелированием проблем, о которых многие страны начинают только подозревать. В связи с этим РАЭК готовит пакет предложений по кибербезопасности для международной общественности.

Руководитель отдела киберкультуры VK Тамара Чечеткина назвала новый тренд цифровой гигиены - полный отказ от паролей, замена их кодами из смс или программами-аутентификаторами, а еще лучше - биометрией.