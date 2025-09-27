Политолог сообщил о снижении уровня детской агрессии

Грубое поведение школьников перестало быть обыденностью.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил руководитель Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«Уровень агрессии в детской среде и подростковой заметно ниже, чем был 50 лет назад. Когда возникают скандалы вокруг видео с агрессией, в том числе педагогов к детям, это всё в силу того, что это перестало быть обыденностью. В советское время это было обычным делом и никого особо не удивило бы».

