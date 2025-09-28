В Госдуме рассказали о проекте для не сдавших ГИА

Для тех, кто не смог успешно справиться с экзаменом, разработан законопроект о профобучении.

В частности, с его помощью предполагается восполнить нехватку сотрудников рабочих профессий в регионах. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала член комитета нижней палаты парламента по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

«На самом деле, такого нет, потому что большого количества таких [не сдавших ГИА — прим. ГМ] ребят нет. А решение связано с тем, чтобы дать просто возможность тем, кто не сдал экзамен, что называется, не болтаться этот год. И подготовиться за три месяца до пересдачи, хотя многие пересдают. Есть регионы, в которых на конец сентября не оставалось задолжников по ОГЭ, тех, которые не сдали. Но, тем не менее, предоставить ребятам возможность всё-таки овладевать профессией. И параллельно, конечно, решить региональные проблемы с обеспечением рабочими кадрами».

Ранее Госдума поддержала проект о профобучении для школьников, не сдавших ГИА. Согласно ему, девятиклассники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, смогут бесплатно получить рабочую профессию. Перечень специальностей будут определять региональные органы власти.