Педагоги рассказали родителям, как найти хорошего репетитора

Интернет-редакция "МК" пообщалась с российскими педагогами на тему того, как родителям можно выбрать репетитора. Преподаватели рассказали, как найти хорошего репетитора и на какие качества и умения учителей стоит обратить внимание, чтобы дополнительные занятия не пропали даром.

Ольга Нилова, учитель русского языка и литературы

Согласна с точкой зрения депутата Госдумы Татьяны Буцкой на 100%, потому что, действительно, в мире науки очень много шарлатанов и порой родители в поисках репетитора, лишь бы своему ребенку дать какие-то дополнительные сведения, натыкаются на тех людей, которые не являются специалистами в сфере деятельности. Поэтому наличие диплома и каких-то документов, которые можно предъявить родителям, показать, что ты компетентен в сфере образования, в математике, в русском языке, в литературе, это обязательно должно быть. Чтобы родители не платили в никуда свои деньги, чтобы потом был какой-то эффект от занятий с такими репетиторами. А то бывает, что никакого эффекта. Ждут родители, а его не будет, потому что работает не специалист.

Мария Батяева, учитель математики

Если репетитор для маленького ребёнка, то, наверное, да, наличие педагогического образования обязательно. А если это репетитор для старшего ребёнка, 11 класс, то здесь, скорее всего, нужно специальное образование в плане математика, допустим, или физика. А педагогическое образование здесь, я думаю, что не столь важно. Самое главное, чтобы репетитор мог объяснить, чтобы ребенок понял. Но маленьким детям, я считаю, что обязательно нужен репетитор, у которого должно быть высшее педагогическое образование.

Здесь еще к вопросу, а для чего родители нанимают репетитора? Если этот репетитор подтягивает по программе, если у ребенка какие-то пробелы, то очень частая нанимают, допустим, старших школьников или студентов, например, педколледжей. У них нет педагогического образования, но они на одной волне с детьми. Они им объясняют достаточно хорошо. И дети подтягиваются по программе. А если запрос идет именно на подготовку к ЕГЭ, то там нужен именно специалист в области своего предмета. А если, допустим, это репетитор, который занимается с сильными, одаренными детьми, которым нужно сверх программы, то здесь наличие педагогического образования обязательно.

Екатерина Донченко, учитель истории и обществознания

Репетитор — это помощник выпускника в успешной подготовке к сдаче экзамена, для получения высоких баллов. Репетитор — это человек, который должен знать свой предмет на 200% для того, чтобы уметь объяснить выпускнику нюансы, которые, возможно, смогут повлиять на получение более высокого балла.

Если мы говорим про репетиторов для детей, которые еще учатся в школе, например, репетитор, который поможет подтянуть знания по математике, по английскому, по любому другому предмету, однозначно человек должен обладать педагогическим образованием. Это нужно для того, чтобы знать методику преподавания, чтобы уметь находить подход к каждому из учеников, выстраивать индивидуальный план своей работы. Поэтому, конечно, я поддерживаю точку зрения о том, что репетиторы обязательно должны иметь профильное педагогическое образование.

И при выборе репетитора, если встает такая необходимость, родители однозначно должны уделять большое внимание уровню подготовки самого репетитора. Потому что, как мы знаем, рынок репетиторства очень перенасыщен. И для того, чтобы найти именно того специалиста, которому можно будет доверить своего ребенка, я считаю, что будет правильно, если родители будут интересоваться уровнем подготовки самого репетитора и просить у него подтверждения своей квалификации, своей должности.