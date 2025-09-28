Социолог ответил, когда надо начинать обучать детей финансовой грамотности

Следует называть цену вещей, которые окружают ребёнка.

© unsplash

В противном случае он будет воспринимать средства как «бумажки с картиночками». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил Игорь Браиловский.

«Надо дать ребёнку с раннего возраста понимание, что такое деньги в плане их функции. С какого возраста? Скорее всего, с начала пубертата, допустим, где-то в 9-10 лет для девочек и в 10-11 для мальчиков. В этом возрасте надо дать понимание о том, что такое деньги в плане их функций. То есть, скажем, если вы снимаете квартиру, значит, за вот такие-то деньги. Мы купили подарок, да, вот такой подарок. Вот нам бабушка принесла игру, вот она вот так стоит. Я утрирую, но тем не менее нужно детей постепенно приучать к функции денег. Мы говорим с вами о слове "деньги", понимаем их функцию по-взрослому. А они говорят это слово, понимая некоторые бумажки с какими-то непонятными для них цифрами и картиночками».

Ранее в ВШЭ рассказали о разделении россиян в вопросе восприятия денег. Одни считают финансы инструментом для решения семейных проблем, другие — символом статуса и успеха. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ, доктор экономических наук Иосиф Дискин.