Учитель дала советы по подготовке ребенка к первому классу

Речь идёт об умении «слушать звуки» и взрослого, взаимодействовать со сверстниками.

Предметные знания — задача образовательного учреждения, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» учитель начальных классов Елизавета Сергеева.

«Я всегда говорю так: если ребёнок знает таблицу умножения, но он всё это делает, сидя под партой, это значит, ребёнок ещё не готов к школе. Здесь важно обратить внимание на то, умеет ли ребёнок соблюдать инструкцию, умеет ли он слышать взрослого и воспринимать его слова, может ли он взаимодействовать и как он взаимодействует с детьми его же возраста, умеет ли ребёнок слушать звуки, наблюдать за природой, то есть это те самые учебные действия, которые ему помогут учиться. Необязательно, чтобы ребёнок знал уже числа до ста, умел считать и складывать трёхзначные — мы этому всему научим, и читать мы научим. Я за то, чтобы дети были готовы физиологически и психологически, а предметные умения — это уже нам, мы сделаем».

Ранее в «Лиге образования» посоветовали не обращать внимание на «формальные» результаты в начальной школе. В этот период «ключевой момент» — интерес ребёнка к обучению. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил член правления организации Михаил Кушнир.