В Балаково опекуны издевались над четырьмя детьми, один ребенок был убит

В Саратовской области спустя четыре года вскрылось убийство ребенка инвалида, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Уголовное дело возбуждено в отношении 52-летней местной жительницы и ее 35-летнего сына. По данным следствия, с 2015 по 2025 год они оформили опеку над четырьмя детьми и проживали с ними сначала в Хвалынском районе, а затем в Балаково. Под предлогом "воспитательных мер" к трем детям систематически применялось насилие.

Кроме того, в период с 2019 по 2021 год женщина посадила в автомобиль ребенка с инвалидностью, вывезла его в Балаково, после чего убила и скрыла дело.

Факт убийства долгое время оставался неизвестным, в том числе из-за того, что должностные лица органов опеки и попечительства не проводили плановых проверок условий проживания детей в установленные законом сроки. Это не позволило своевременно выявить угрозу жизни и здоровья.

Только в феврале этого года фигурантку дела отстранили от исполнения обязанностей опекуна, и был установлен факт пропажи ребенка. Обвиняемая скрылась, однако ее задержали в субботу, 27 сентября, сотрудники уголовного розыска.

Женщину и ее сына поместили под стражу, а также в зависимости от роли каждого предъявили обвинение по статьям "Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" и "Истязание двух и более лиц, являющихся несовершеннолетними, с особой жестокостью, издевательством и мучениями группой лиц по предварительному сговору". По этим статьям предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов опеки и попечительства.

