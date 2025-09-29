Психолог объяснила, почему дети повторяют финансовые ошибки родителей

Дети могут повторять финансовые ошибки родителей во взрослом возрасте, потому что на их поведение влияют семейные финансовые установки. Об этом kp.ru рассказала психолог, член профессиональной психотерапевтической лиги Ирина Мусохранова.

По ее словам, в этом случае даже увеличение финансовой грамотности может не сработать, потому что это только теоретические знания. Она отметила, что многие популярные фразы, например, «у хороших людей денег не бывает», могут закрепить у ребенка страх перед достатком. Из-за этого в будущем он может избегать заработка или не уметь копить.

«На самом деле, у человека есть ровно то количество денег, которого он считает себя достойным. С этой фразой согласны далеко не все, однако она неизменно работает и доказывает свою состоятельность», — добавила Мусохранова.

Чтобы не допустить этого, она призвала обсуждать финансовые вопросы в семье и показывать детям, как планировать бюджет, откладывать средства и инвестировать.

Педагог-психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Юлия Еремина до этого говорила, что финансовая грамотность — это навык, а не врожденный талант, поэтому детей необходимо начинать знакомить с ней уже с 4-5 лет.