Психолог объяснила, как спасти ребенка от опасного треш-контента

В сети пользуются популярность треш-стримы, в ходе которых блогеры совершают опасные или унизительные действия, вредя себе и окружающим ради денег. Такие видеоролики нацелены на привлечение внимания любой ценой, объяснила психолог Екатерина Кольцова. Главную опасность подобный контент представляет для детей с неокрепшей психикой, поэтому важно их оградить от подобных материалов, предупредила она в беседе с 360.ru.

© Газета.Ru

По словам специалиста, на создание подобных роликов блогеры решаются из-за того, что на фоне скандала получают всеобщее внимание, которое затем монетизируют. Часто также выясняется, что сами криэйторы имеют проблемы с психикой – например, страдают от зависимости от лайков из-за недолюбленности в детстве, ищут внимания и одобрения людей, отметила психолог. На этом фоне даже буллинг и осуждение имеют значение как реакция, потому что таким людям это важно как сам акт внимания, пояснила она.

Для людей с нестабильной психикой и для детей такой контент крайне опасен – он может спровоцировать желание сымитировать асоциальное поведение, предупредила Кольцова.

«Еще к рискам я бы отнесла психическую уязвимость. У детей и людей с уже расшатанной психикой возможно развитие депрессии, биполярного расстройства, тревожности, нарушения адаптации», — отметила психолог.

По этой причине важно фильтровать контент, который потребляют дети, причем делать это важно через диалог – нужно объяснить ребенку, что можно смотреть, а что – нет, подробно рассказав о причинах таких запретов. Если родители уже застали ребенка за просмотром опасного контента, то важно не начинать скандал и избежать криков, считает специалист. Она посоветовала вместо этого поговорить с ребенком, дав ему понять, что подобные вопросы можно обсуждать с родителями. Следует постараться выяснить, почему именно ребенок смотрит такие видео, какие эмоции вызывает у него треш-контент, считает Кольцова.

Она также призвала организовать свободное время детей так, чтобы на такие развлечения времени у них не хватало. Вместо этого нужно сделать так, чтобы ребенок ходил в кружки, на секции, проводил активно выходные, не зависая надолго в гаджетах, заключила психолог.