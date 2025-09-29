Стоит ли беспокоиться из-за лунатизма ребенка и когда бить тревогу

Такому состоянию сна, как лунатизм, подвержено около 15–20% детей и лишь 1–3% взрослых. В таком состоянии человек может, не просыпаясь, ходить, разговаривать и выполнять ряд других действий, вроде открывания дверей. В случае с детьми чаще всего это оказывается временным явлением и проходит с возрастом.

Врач-сомнолог Павел Кудинов в беседе с порталом Life.ru отметил, что лунатизм — это состояние, противоположное сонному параличу, и объяснил, почему лунатиков нельзя будить, когда их тело бодрствует, а мозг еще не проснулся. Резкое пробуждение на ходу может спровоцировать сильный стресс и дезориентировать. По его словам, причиной лунатизма во взрослом возрасте может быть стресс.

«Всё, чем ему можно будет помочь, это меньше тревожить его нервную систему. Нужно исключить хронические недосыпы, стрессы, алкоголь. Но чаще всего лунатизм либо проходит сам, либо не проходит никогда», — отмечает Кудинов.

