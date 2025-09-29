Меню школьников могут дополнить одним напитком

Школьное меню в осенний и зимний период стоит дополнить ежедневной порцией полезного сока. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Обращение с соответствующей инициативой он направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой, об этом сообщает РИА Новости.

По мнению чиновника, школьный рацион необходимо дополнить с учетом сезонных вызовов, с которыми сталкивается организм ребенка — риском развития гиповитаминоза и повышения уровня заболеваемости простудами.

«Считаю целесообразным рассмотреть возможность дополнения существующей программы. Речь идет о ежедневной выдаче в течение осенне-зимнего периода (например, с октября по март) одного стакана (200 мл) свежевыжатого овощного или фруктового сока», — говорится в документе.

Чернышов считает, что регулярное употребление соков, насыщенных витаминами, приведет к укреплению иммунитета, что в конечном счете положительно скажется на качестве образовательного процесса — дети будут меньше болеть и пропускать меньше занятий.

Также, по его мнению, добавление соответствующего напитка в рацион поспособствует формированию культуры здорового питания.

В документе отмечается, что в случае сложностей с обеспечением детей свежевыжатым соком допускается его замена соком прямого отжима, восстановленным или пастеризованным при условии отсутствии в его составе добавленных сахаров и искусственных подсластителей.