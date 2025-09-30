Эксперт объяснил, нужно ли давать школьникам сок

В Госдуме выступили с предложением включить в школьный рацион сок. Меру предлагают внедрить с октября по март, в так называемый сезон простуд. Авторы инициативы подчеркивают: важно чтобы напиток был без добавления сахаров и подсластителей. Стоит ли вообще давать детям сок – Авторадио рассказала пищевой технолог, нутрициолог, кандидат технических наук, автор ТГ канала "Про еду от кандидата наук" Нелли Львович:

«Давайте делить сахар на природный и добавленный. Природный сахар – тот, что содержится в сырье, то есть в яблоках, сливах, на овощах и так далее. И если мы ограничимся только им, это уже будет неплохо. Самой опасной с точки зрения здоровья именно жидкий растворенный сахар. И поэтому гораздо лучше съесть яблоко или грушу, или, не знаю, съесть несколько слив, или съесть один апельсин, чем выпить сок, выжатый из этого апельсина. Почему? Потому что клетчатка, которая содержится в апельсине, замедляет доступ ферментов к расщеплению сахаров, и таким образом уровень глюкозы в крови поднимается не так быстро, как если бы мы выпили растворенный сок, выжатый из того же фрукта. Поэтому, на мой взгляд, целесообразно эту инициативу скорректировать в части того, чтобы не соку давать, а цельные фрукты дополнительные или овощи».

Эксперт также отметила, что лучше всего дополнить рацион детей в период заболеваемости квашенной капустой, зеленью, а также уменьшить количества сахара в рационах.