Психолог оценил влияние компьютерных игр на агрессию у детей

Врач-психолог, психоаналитик Полина Малахова объяснила, могут ли компьютерные игры стать причиной агрессивного поведения детей.

Российский эксперт поделилась своим мнением о том, могут ли компьютерные игры провоцировать агрессию у детей. По ее словам, сами по себе игры не становятся причиной того, что подростки берут оружие и нападают на сверстников или учителей. Малахова подчеркнула, что многие путают причину и следствие.

«Есть такой анекдот – 100% людей, которые пьют воду, умирают. Технически действительно все умирают, кто пил воду, но только они же не от воды умирают. С компьютерными играми примерно так же. Конечно, мы можем говорить, что в них есть насилие и прочее, но у меня сразу возникает вопрос – а кроме этих игр нигде больше нет насилия?» – отметила психолог.

Она подчеркнула, что дети ежедневно сталкиваются с агрессией и жестокостью в реальной жизни, интернете и на телевидении – порой даже в большем объеме, чем в играх. По ее мнению, когда люди начинают обвинять игры, они редко задумываются, в каких условиях живут подростки и что они видят и слышат каждый день.

При этом, если ребенок увлечен играми с жестоким контентом, это, как считает психолог, сигнал для родителей обратить внимание на его жизнь. Возможно, ребенку нужно куда-то направлять свою агрессию. Например, записать в спортзал или секцию, где научат не только выпускать, но и контролировать эмоции. Об этом пишет издание Муксун.fm.

