Подростков предложили вакцинировать от вируса папилломы по графику

Прививку от ДНК-вируса следует включить в национальный календарь прививок, считает депутат, член Комитета Государственной Думы по охране здоровья Юлия Дрожжина. В этом случае все подростки бесплатно пройдут вакцинацию от вируса папилломы человека, что в будущем снизит число случаев заболевания раком половых органов, считает парламентарий. «Парламентская газета» выяснила, чем страшен вирус и какие меры профилактики самые эффективные.

Папиллома человека отличается от родинки цветом и местонахождением на теле. Папилломы располагаются на слизистых оболочках и в местах трения кожи, а родинки — по всему телу. И если у родинок ровные края, а цвет от светло до темно-коричневого, то папилломы — это мягкие выросты цвета кожи или грязно-серого, которые при снижении иммунитета могут воспалиться или начать расти.

И это главная опасность вируса папилломы человека, разъясняют врачи. «Получить инфекцию проще всего, если на коже и слизистых есть воспаление или микротравмы. Как раз в месте повреждения вирус проникает и может оставаться в организме человека как угодно долго, из-за чего его инкубационный период может быть достаточно длительным. Активизация вируса происходит, когда иммунитет снижается», — пояснила «Парламентской газете» заведующая гинекологическим отделением Истринской клинической больницы Ирина Костина.

«Человек живет с этим вирусом, и о нем не знает, пока не сдаст определенные тесты. В связи с этим интервал между инфицированием и прогрессированием доинвазивного рака может составлять до десяти лет и более», — пояснила Ирина Костина.

При этом избавиться от вируса полностью невозможно, врачи могут только предотвращать последствия. Поэтому так важно избежать заражения самим вирусом.

«Использование презервативов и других барьерных контрацептивов не дают стопроцентную защиту, так как вирус может передаваться при контакте поврежденных участков кожи и слизистой», — обратила внимание врач.

Эффективной мерой профилактики от заражения вируса является вакцинация подростков. При этом правильное питание, спорт, отказ от вредных привычек снижают риски развития онкологических заболеваний.

