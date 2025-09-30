Что делать, если ребенок травмировался на детской площадке

Фельдшер скорой помощи Ольга Карасёва поделилась с ИА RuNews24.ru важными рекомендациями, как действовать при травмировании ребенка на детской площадке.

© runews24.ru

Когда можно не обращаться за скорой помощью

Если травма незначительна — есть ушиб или гематома, нет подозрения на перелом, кровь не идет из ран, ребёнок не терял сознание, и травма не связана с головой — в большинстве случаев достаточно оказать первую помощь:

Приложить холод к месту ушиба (например, пакет со льдом или холодный компресс) на первые два часа для уменьшения отека.

Обезболить ребенка. Можно использовать мази или таблетки, подбирая их с учетом возраста и противопоказаний.

«Если нет признаков серьёзной травмы, то, в принципе, можно не обращаться за медицинской помощью. Но важно правильно оценить его состояние, — говорит Ольга Карасёва. — Главное — правильно оказать первую помощь и следить за состоянием ребёнка в первые часы».

Что делать при подозрении на перелом

При травмах, когда есть подозрение на перелом — например, при повреждении руки или ноги, — важно обеспечить неподвижность пострадавшей конечности:

Использовать метод аутоиммобилизации — закрепить поврежденную часть к здоровой (например, рука при помощи бинта привязывается к туловищу).

Максимально обездвижить поврежденную конечность и избегать ее движений.

Если ребёнок с родителями на машине и есть возможность самостоятельно доехать до травмпункта — делайте это.

Если ребёнок с родителями на машине и есть возможность самостоятельно доехать до травмпункта — делайте это.

«Важно помнить, — добавляет собеседница издания, — если самостоятельная доставка невозможна или состояние ребёнка усугубляется, вызывайте скорую помощь».

Если есть рана с кровотечением

Приложите стерильную салфетку или чистую ткань.

Остановите кровотечение путем надавливания.

Если кровь остановлена и ребенок может самостоятельно доехать — это хорошо. Чем быстрее ребенок попадет к врачу, тем лучше.

Однако, если кровотечение сильное, невозможно остановить кровь или состояние ухудшается — обязательно вызывайте скорую.

«Быстрая помощь при кровотечении — залог жизни, поэтому не стоит медлить», — советует медик.

Особое внимание — травмы головы

Даже при незначительных симптомах после травмы головы — шишке или небольшом ушибе — важно обратиться к врачу, чтобы исключить сотрясение или другие черепно-мозговые травмы:

Обратите внимание на симптомы: потеря сознания, головокружение, тошнота, рвота.

При наличии таких признаков — либо вызывайте скорую, либо по возможности быстро доставьте ребёнка в больницу.

«Не игнорируйте травмы головы, — подчеркивает фельдшер, — даже если кажется, что внешне всё в порядке».

Важность обращения при подозрениях на перелом позвоночника и внутренние повреждения

Если есть подозрение на перелом позвоночника или внутренние травмы — ни в коем случае не трогайте ребенка, вызовите скорую. Используйте носилки или другие средства для обездвиживания и избегайте любых движений, которые могут осложнить повреждение.