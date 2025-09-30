Депутат ГД Нилов призвал ввести налоговый кешбэк для малоимущих семей с детьми

В России необходимо ввести налоговый кешбэк для малообеспеченных семей с одним ребенком. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Его слова цитирует 360.ru. Парламентарий напомнил, что с 1 января 2026 года семьи с двумя и более детьми и среднедушевым доходом не более полутора прожиточных минимумов на человека смогут вернуть до 7% НДФЛ за год. Однако, по его мнению, семьи с одним ребенком также нуждаются в помощи. "Принятие законопроекта позволит улучшить в условиях постоянного роста цен и тарифов материальное положение малообеспеченных семей, имеющих детей, снизит существующее материальное расслоение, улучшит демографическую ситуацию в стране", - сказал Нилов. В России с 2026 года начнет действовать налоговый кешбэк для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми или детьми до 23 лет, учащимися на очной форме в высшем учебном заведении. Работающие родители смогут вернуть часть уплаченного подоходного налога, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума региона, таким образом снизив ставку с 13% до 6%.