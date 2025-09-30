Педагог объяснил, как выбрать предметы для ЕГЭ

Преподаватель литературы онлайн-школы Юлия Шнайдер посоветовала при выборе предметов для ЕГЭ ориентироваться не на любимые школьные дисциплины, а на требования конкретного вуза.

Это позволит сформировать точный список необходимых экзаменов, избежав хаоса и сэкономив время на подготовке, поделилась она с NEWS.ru.

Важным этапом является проверка ожиданий от будущей профессии, отметила Шнайдер. Она рекомендовала изучить видеоматериалы о выбранной специальности и пообщаться с практикующими специалистами, чтобы понять их повседневные задачи и избежать идеализации.

Если выбранная изначально цель оказывается несостоятельной, оптимальным решением станет прохождение профориентационных тестов. После этого следует составить новый перечень требуемых ЕГЭ, резюмировала педагог.

Ранее учитель истории и обществознания, учитель года — 2022 Дмитрий Лутовинов в беседе с НСН рассказал, что старшеклассники, выбирающие обществознание как наиболее доступный предмет для сдачи единого госэкзамена, зачастую недооценивают его сложность.