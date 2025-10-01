Опрос показал, знают ли россияне о денежном лимите на подарки учителям

Более половины (63%) россиян не знают об установленном лимите в 3000 рублей на подарки сотрудникам образовательных учреждений. Несмотря на это, только 1% опрошенных готов превысить допустимую сумму.

Это показало исследование сервиса Апельсин, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство (26%) намерены потратить до 1000 рублей, еще 25% рассматривают подарки учителям стоимостью до 2000 рублей, 17% — до 3000 рублей.

Что касается наиболее популярных категорий подарков в честь праздника, традиционно лидируют символические презенты (33%) — цветы, открытки и сувенирная продукция. Не менее востребованы конфетные наборы, торты и прочие угощения (31%), а также подарочные сертификаты и денежные подарки (23%). Практичным вариантам — канцелярии, книгам и технике — уделяют меньшее внимание (13%).

Аналитики также узнали удобные способы оплаты подарков учителям. Так, при онлайн-покупках большинство (70%) опрошенных проводят транзакции через систему быстрых платежей (СБП), реже вводят данные банковской карты в платежную форму на сайте (25%) и используют Pay-сервисы (4%). Интересно, что сканирование QR-кода выбирает только 1% жителей страны.

А большинство россиян (75%), покупая подарки в офлайн-магазинах, предпочитают оплачивать их физической картой, еще 19% — наличными. Наименее популярными способами являются денежные переводы (3%), виртуальные карты (2%) и QR-коды (1%).