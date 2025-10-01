Министр призвал не дарить гаджеты детям до 16 лет

Во время прямой линии с участниками Форума классных руководителей, который проходит в эти дни в Москве, министр просвещения Сергей Кравцов попросил родителей школьников обратить внимание на гаджеты.

"Гаджеты мешают школьникам. Прошу родителей не делать ошибок: не нужно в три-четыре года дарить детям на день рождения смартфоны или другие гаджеты, - сказал министр. - Конечно, для ребенка это большая радость, но потом могут случаться очень нехорошие вещи: ребенок может уходить в виртуальный мир, в игры, пропуская важные этапы в формирование психологических функций".

Министр подчеркнул, что Минпросвещения не рекомендует школьникам до 16 лет активно пользоваться гаджетами.