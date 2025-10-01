Что должны делать родители при покупке смартфона детям

Телефонные мошенники уже давно работают по младшей возрастной категории, поэтому родителям нужно начинать разговаривать с ребенком о киберугрозах при покупке гаджетов. Об этом в своем Телеграм-канале заявил первый замглавы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин («Единая Россия»).

«И, конечно, использовать различное ПО для контроля за его поведением в интернете. Но при этом не стоит забывать, что никакая программа не защитит детей от используемых мошенниками методов социальной инженерии: истории о том, как через Roblox десятилеток убеждают зайти в приложение банка на родительском телефоне взамен на бесплатные робуксы – уже классика», – написал он.

Депутат также призвал родителей не стесняться говорить со своим ребенком про опасности интернета.

«Лучше вас этого не сделает никто, а последствия могут оказаться очень печальными», – резюмировал он.

Ранее депутат заявил, что Госдума разрабатывает закон о запрете работы в РФ рекламных компаний, контролируемых из-за рубежа.