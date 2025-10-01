Гастроэнтеролог рассказал, какую еду не стоит давать школьникам

Врач-гастроэнтеролог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Стелла Хамхоева рекомендовала не давать детям жирную и острую еду в школу.

© РИА Новости

В беседе с сайтом kp.ru эксперт отметила, что завтрак и обед должны обеспечивать не менее 60% дневной калорийности.

По словам специалиста, полезным перекусом в школе могут стать фрукты, сухофрукты, орехи, цельнозерновые хлебцы и злаковые батончики.

«Они легко помещаются в ланч-бокс, не портятся в течение дня и дают школьнику достаточно энергии для учёбы и физической активности», — добавила врач.

Ранее эксперт страховой компании «Росгосстрах Жизнь», директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта Гульнара Орлова в беседе с газетой «Известия» рекомендовала отказаться от самолечения детей.