Гастроэнтеролог рассказал, какую еду не стоит давать школьникам

Гастроэнтеролог Хамхоева посоветовала не давать детям жирную еду в школу
Врач-гастроэнтеролог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Стелла Хамхоева рекомендовала не давать детям жирную и острую еду в школу.
В беседе с сайтом kp.ru эксперт отметила, что завтрак и обед должны обеспечивать не менее 60% дневной калорийности.
По словам специалиста, полезным перекусом в школе могут стать фрукты, сухофрукты, орехи, цельнозерновые хлебцы и злаковые батончики.
«Они легко помещаются в ланч-бокс, не портятся в течение дня и дают школьнику достаточно энергии для учёбы и физической активности», — добавила врач.
Ранее эксперт страховой компании «Росгосстрах Жизнь», директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта Гульнара Орлова в беседе с газетой «Известия» рекомендовала отказаться от самолечения детей.