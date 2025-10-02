Специалист ответил, стоит ли менять школу в выпускном классе

Олеся Маерова, глава учебной части частной школы «ЕГЭ-Центр», выразила мнение, что иногда стоит поменять школу за год до экзаменов.

«Решение о смене школы в выпускных классах всегда даётся тяжело. Но иногда оставаться — худший выбор», — цитирует эксперта 360.ru.

Как отметила Маерова, смена школы нужна, если подросток определился с направлением образования, а текущий профиль не даёт нужной комбинации предметов и глубины их изучения.

Ещё один повод перейти в другое учебное заведение — если в школе нет системной диагностики и персонального плана подготовки.

По мнению эксперта, свою роль могут сыграть неудобное расписание и логистика, поскольку в выпускном классе приоритетом является стабильный режим и фиксированные часы подготовки в комфортное для школьника время.

Кроме того, считает Маерова, стоит задуматься о смене школы, если в нынешнем учебном заведении неподходящая среда, например конфликтный микроклимат или чрезмерно мягкий подход.

