Новый законопроект лишает родителей возможности провожать детей в школу
Школьники очень устают — это идея, с которой никак не желают расставаться представители российских властей. Потому что идея эта — благодатное поле для всевозможных предложений и экспериментов. Например, отменить домашние задания — ну их! Или сократить количество контрольных работ. Или упростить донельзя школьную программу… В начале октября в стенах Госдумы РФ прозвучало очередное предложение: начинать первый урок в школах в 9 часов утра (вместо общепринятых 8:30). Именно эти полчаса, по мнению авторов законопроекта, позволят школьникам высыпаться, лучше себя чувствовать и, вообще, быть счастливыми. Вот только благое намерение влечет за собой слишком много «но».
«Особую нагрузку шестидневный режим обучения и раннее начало занятий несут для учащихся выпускных классов... Отсутствие возможности для рационального распределения нагрузки и полноценного отдыха снижает эффективность подготовки и наносит ущерб их психофизическому состоянию... Необходимо отметить, что исторический и международный опыт свидетельствует, что начало занятий в 8:00 не является оптимальным. Даже в советское время занятия в школах начинались не ранее 8:30, а международные организации здравоохранения рекомендуют более позднее начало учебного дня для соответствия биологическим ритмам детей и подростков», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
И вывод: уроки должны начинаться не ранее 9 часов утра, а неделя должна быть пятидневной.
Отказаться от учебы в субботу, может быть, и вправду было бы здорово, если получится уместить все уроки в пять дней. А вот начинать уроки на полчаса позже — это уже куда более неоднозначная идея.
Если дело коснется только упомянутых в пояснительной записке учеников выпускных классов — если инициатива вообще получит ход — еще полбеды. Однако в тексте законопроекта об этом не сказано ни слова: речь идет о внесении изменений в статью 13 Закона «Об образовании в Российской Федерации», а там классы не уточняются. Значит, вполне вероятно, что изменения затронут как минимум среднюю школу (после 5-го класса), а то и младшеклассников. И чем это обернется?
Первое, о чем стоит вспомнить, — увы, мы уже не в ХХ веке. И провожать детей в школу нынче принято едва ли не до старших классов, особенно если учебное заведение далеко от дома и кто-то из родителей подвозит чадо на машине. Это вам не поколение с ключом на шее и запиской «Маша, суп на плите!» — это другое. Совсем другое.
Теперь просчитываем ситуацию на два шага вперед. При начале первого урока в полдевятого родитель вполне может «выбросить» детеныша около школьного крыльца, скажем, в 8:20 — и успеть на собственную работу, где турникет должен прочитать его пропуск не позднее 9 часов. Как ни крути, а рабочий день «с девяти до шести» все еще норма. Ну а что же выйдет, если первый урок и рабочий день будут начинаться одновременно? Тут вариантов маловато: либо детей все равно привезут в школу заранее — и в чем тогда смысл? — либо родители будут стабильно опаздывать на работу.
Есть, правда, вариант утопический: предположим, что начало уроков в 9 часов поспособствует развитию самостоятельности школяров и они начнут ходить в школу сами, как когда-то их родители. В 5-м классе самое время! Но... в сказки мы не верим. Слишком уж изменилось общество. Проще поверить, что родители сменят работу.
Следующий нюанс — транспорт. Далеко не все сегодня посещают школы шаговой доступности — как в мегаполисах, так и в глубокой провинции. Значит, до школы нужно как-то добираться: и учителям, и ученикам. Ну а к 9 утра, заметим, на работу едут если не ВСЕ, то многие. Московское метро в 7:30, 8:00 и 8:30 — это три принципиально разных метро (и об этом все прекрасно знают). То же самое можно сказать об общественном наземном транспорте. И о дорогах вообще: пробки тоже имеют свойство распухать в час пик. Вот в этом-то часе пик и застрянут все: и учителя, и самостоятельные старшеклассники, и провожающие детей родители вместе с чадами. Застрянут и задумаются: а так ли дороги были эти лишние полчаса сна?