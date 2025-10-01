Новый законопроект лишает родителей возможности провожать детей в школу

Школьники очень устают — это идея, с которой никак не желают расставаться представители российских властей. Потому что идея эта — благодатное поле для всевозможных предложений и экспериментов. Например, отменить домашние задания — ну их! Или сократить количество контрольных работ. Или упростить донельзя школьную программу… В начале октября в стенах Госдумы РФ прозвучало очередное предложение: начинать первый урок в школах в 9 часов утра (вместо общепринятых 8:30). Именно эти полчаса, по мнению авторов законопроекта, позволят школьникам высыпаться, лучше себя чувствовать и, вообще, быть счастливыми. Вот только благое намерение влечет за собой слишком много «но».

© Московский Комсомолец

«Особую нагрузку шестидневный режим обучения и раннее начало занятий несут для учащихся выпускных классов... Отсутствие возможности для рационального распределения нагрузки и полноценного отдыха снижает эффективность подготовки и наносит ущерб их психофизическому состоянию... Необходимо отметить, что исторический и международный опыт свидетельствует, что начало занятий в 8:00 не является оптимальным. Даже в советское время занятия в школах начинались не ранее 8:30, а международные организации здравоохранения рекомендуют более позднее начало учебного дня для соответствия биологическим ритмам детей и подростков», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

И вывод: уроки должны начинаться не ранее 9 часов утра, а неделя должна быть пятидневной.

Отказаться от учебы в субботу, может быть, и вправду было бы здорово, если получится уместить все уроки в пять дней. А вот начинать уроки на полчаса позже — это уже куда более неоднозначная идея.

Если дело коснется только упомянутых в пояснительной записке учеников выпускных классов — если инициатива вообще получит ход — еще полбеды. Однако в тексте законопроекта об этом не сказано ни слова: речь идет о внесении изменений в статью 13 Закона «Об образовании в Российской Федерации», а там классы не уточняются. Значит, вполне вероятно, что изменения затронут как минимум среднюю школу (после 5-го класса), а то и младшеклассников. И чем это обернется?

Первое, о чем стоит вспомнить, — увы, мы уже не в ХХ веке. И провожать детей в школу нынче принято едва ли не до старших классов, особенно если учебное заведение далеко от дома и кто-то из родителей подвозит чадо на машине. Это вам не поколение с ключом на шее и запиской «Маша, суп на плите!» — это другое. Совсем другое.

Теперь просчитываем ситуацию на два шага вперед. При начале первого урока в полдевятого родитель вполне может «выбросить» детеныша около школьного крыльца, скажем, в 8:20 — и успеть на собственную работу, где турникет должен прочитать его пропуск не позднее 9 часов. Как ни крути, а рабочий день «с девяти до шести» все еще норма. Ну а что же выйдет, если первый урок и рабочий день будут начинаться одновременно? Тут вариантов маловато: либо детей все равно привезут в школу заранее — и в чем тогда смысл? — либо родители будут стабильно опаздывать на работу.

Есть, правда, вариант утопический: предположим, что начало уроков в 9 часов поспособствует развитию самостоятельности школяров и они начнут ходить в школу сами, как когда-то их родители. В 5-м классе самое время! Но... в сказки мы не верим. Слишком уж изменилось общество. Проще поверить, что родители сменят работу.

Следующий нюанс — транспорт. Далеко не все сегодня посещают школы шаговой доступности — как в мегаполисах, так и в глубокой провинции. Значит, до школы нужно как-то добираться: и учителям, и ученикам. Ну а к 9 утра, заметим, на работу едут если не ВСЕ, то многие. Московское метро в 7:30, 8:00 и 8:30 — это три принципиально разных метро (и об этом все прекрасно знают). То же самое можно сказать об общественном наземном транспорте. И о дорогах вообще: пробки тоже имеют свойство распухать в час пик. Вот в этом-то часе пик и застрянут все: и учителя, и самостоятельные старшеклассники, и провожающие детей родители вместе с чадами. Застрянут и задумаются: а так ли дороги были эти лишние полчаса сна?