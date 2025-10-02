Логопед назвал частые ошибки родителей, которые мешают ребенку заговорить

Родители нередко ждут, что ребенок, который не говорит, «перерастет» это, или рассчитывают, что трудности исчезнут в детском саду. Однако промедление приводит к тому, что проблемы закрепляются и начинают мешать в социализации. Об ошибках, которые приводят к трудностям в общении детей, «Газете.Ru» рассказала Елена Мельникова, логопед-дефектолог, сооснователь федеральной сети логопедических центров «Разноцветные цыплята».

Первая ошибка — когда ребенок выражается жестами или отдельными звуками, взрослые быстро привыкают угадывать его мысли.

«Казалось бы, что потребность удовлетворена, но активный словарь при этом не формируется. Ребенок перестает искать слова и опирается на то, что его все равно поймут. В дальнейшем это оборачивается замкнутостью и трудностями в коммуникации вне семьи», — объяснила она.

Другая распространенная ошибка — отвечать вместо ребенка.

«Взрослый озвучивает просьбу или мысль, не давая возможности сказать самому. Так теряется практика, необходимая для развития речи, а вместе с ней мотивация пробовать снова. В дошкольном возрасте, когда формируются базовые навыки общения, это особенно критично: привычка ожидать, что взрослые скажут за него, мешает ребенку адаптироваться в коллективе», — отметила логопед.

Третья ошибка — давление вместо мотивации.

«Избыточная помощь и полное «озвучивание» мыслей ребенка лишают его практики, но и обратная крайность не менее опасна. Постоянные просьбы «скажи» или «повтори» превращают речь в обязанность. Ребенок испытывает напряжение и теряет интерес к словам. Намного полезнее разговаривать с ним в естественных ситуациях: обсуждать увиденное на прогулке, читать книги, задавать вопросы и давать время на ответ. Такой подход формирует положительный опыт общения и желание использовать речь добровольно», — сказала эксперт.

Четвертая — «сюсюканья».

«Искаженные звуки в раннем возрасте могут казаться безобидными и даже умилительными. Но если к четырем-пяти годам ребенок продолжает смягчать или заменять звуки, речь перестает развиваться в нужном темпе. Привычка закрепляется: ребенок общается тем, что ему проще, и перестраивать артикуляцию становится все сложнее. Исправить произношение можно и позже, но для этого потребуется больше времени и усилий. Поэтому важно различать естественные возрастные особенности и реальные задержки, чтобы не упустить момент, когда речь должна становиться чистой», — считает она.

По словам логопеда, речевое развитие ребенка подчиняется закономерным этапам — онтогенезу. Есть определенные возрастные рубежи, на которые стоит ориентироваться.

«До трех лет ребенок может говорить не совсем чисто, но к этому времени он уже должен строить простые фразы. К четырем годам появляются свистящие и шипящие звуки — «с», «з», «ш», «ж». К пяти-шести завершается формирование сложных звуков, например «р» и «л». В шесть лет речь ребенка должна быть разборчивой и понятной для любого собеседника, а не только для родителей», — рассказала логопед.

Если развитие заметно отстает от этих ориентиров, откладывать не стоит: со временем неправильное произношение закрепляется, и перестроить артикуляцию становится труднее. Важно различать, где речь идет о временных особенностях возраста, а где — о задержке, требующей внимания.