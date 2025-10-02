Россияне рассказали, каким должен быть учитель

Жители Оренбурга поделились мнением о том, какими качествами должен обладать идеальный учитель. Эти выводы были получены в ходе опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Опрос показал, что отношение к престижу профессии учителя в современном обществе неоднозначно. 32% опрошенных оренбуржцев считают профессию педагога престижной, в то время как 40% придерживаются противоположного мнения, а 28% затруднились с ответом.

Стоит отметить, что старшее поколение (45+) чаще видит престиж в профессии учителя, чем молодежь (до 35 лет). Также, люди с высшим образованием чаще считают профессию престижной, чем те, у кого среднее профессиональное образование.

Кроме этого, аналитики выяснили, что большинство опрошенных (56%) считают, что социальный статус учителя за последние 10 лет снизился. Молодежь до 35 лет наиболее пессимистично оценивает изменения статуса, в то время как старшее поколение чаще видит его повышение. Обладатели высшего образования чаще отмечают снижение статуса, чем те, у кого среднее профессиональное образование.

Что касается качеств идеального учителя, то оренбуржцы выделили следующие: профессионализм (25%), терпение (23%) и доброта (15%). Также важными качествами были названы любовь к детям и стрессоустойчивость (по 14%), а также любовь к своей работе (13%). Интересно, что мужчины больше ценят в учителях профессионализм, а женщины – любовь к детям, профессии, ответственность, тактичность, честность и справедливость.