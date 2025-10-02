Исследование показало, сколько денег тратят родители на репетиторов

«Ингосстрах» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ провел исследование и выяснил, какие секции и кружки посещают школьники, сколько родители тратят на дополнительные занятия и насколько они довольны их качеством. Опрос проводился среди семей с детьми от 7 до 18 лет.

© РБК

Сегодня кружки и спорт — важный инструмент воспитания ребенка и развития навыков, необходимых для жизни. Согласно исследованию, дети школьного возраста есть в среднем у 22,8% россиян. При этом 78,4% детей посещают кружки, секции и другие дополнительные занятия. Чаще всего школьники занимаются с репетиторами (46%), ходят в спортивные секции (26,3%), на дополнительные занятия в школе (18,8%), а также в центры детского творчества (18,7%).

Наибольшей популярностью детские секции пользуются в Москве, Перми, Рязани и Ярославле, где по 85% школьников заняты вне школы, а вот в Махачкале кружки и секции менее востребованы — 60% детей посещают дополнительные занятия.

Родители отмечают, что такие занятия помогают детям расширять кругозор (34,1%), укреплять здоровье (31,4%) и получать полезные навыки (15,2%). Само качество дополнительного образования они оценивают достаточно высоко: 74% респондентов заявили, что их устраивает уровень существующих кружков и секций. Больше всего довольны родители из Новокузнецка, Барнаула и Кемерова (по 87%), а во Владивостоке и Астрахани оценки оказались существенно ниже — 41% и 49% соответственно.

Финансовая нагрузка на семьи различается в зависимости от вида занятий. Большинство родителей (70,6%) тратят на кружки и секции от 600 до 1000 рублей в месяц. Только 3,4% респондентов готовы выделить бюджет более 3000 рублей в месяц. При этом занятия с репетиторами обходятся существенно дороже: в среднем родители расходуют около 25 тысяч рублей в месяц. Наиболее востребованы занятия по математике (26,3%), английскому (21,3%), русскому языку (17,9%) и физике (8,1%).