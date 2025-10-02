Стоит ли ограничивать подросткам доступ к социальным сетям

Как думаете, какая реакция будет у современного подростка, если ему резко ограничить доступ во все социальные сети? А об этом действительно стоит задуматься, ведь сегодня все больше стран вводят возрастные ограничения для доступа подрастающего поколения к соцсетям, объясняя это заботой об их психическом здоровье и безопасности. Австралия уже запретила заводить свои аккаунты онлайн до 16 лет, в Норвегии обсуждают повышение минимального возраста до 15 лет, а в США на уровне штатов принимаются законы о родительском контроле. Эти инициативы вызывают оживленные дискуссии: с одной стороны, вред от чрезмерного использования смартфонов очевиден, а с с другой - стоит ли сразу принимать такое радикальное решение о запрете?

© Российская Газета

Родители часто говорят своим детям - "все это из-за твоего телефона" - и в чем-то они правы. Социальные сети проникли абсолютно во все аспекты жизни подростков - там проходит их общение, там же находят первых друзей, первую любовь, все интересы и примеры для подражания. С одной стороны - это прекрасная возможность для коммуникации, развития, поиска новых хобби, а с другой - это может быть серьезным ударом по психике.

Во-первых, важно понимать, что чрезмерное увлечение социальными сетями может вызвать серьезную зависимость. Среди молодежи даже появился специальный термин - "думскроллинг" - это привычка часами бездумно листать ленту, без возможности оторваться от экрана телефона.

Тревогу забила уже и Всемирная Организация Здоровья - в 2022 году она опубликовала доклад "Подростки, гаджеты и ментальное здоровье", согласно которому у 11% из поколения Z уже сформировалась нездоровая зависимость от экранов телефонов и компьютеров. Интересно то, что среди девочек эта проблема более распространена, чем среди мальчиков (13% против 9%). ВОЗ считает признаками зависимости отказ от других активностей ради социальных сетей и неспособность контролировать время, проведенное у экрана.

И при этом не стоит забывать, что подобная привычка вредна не только бессмысленной тратой времени, но и создает риски неагтивных последствий для здоровья. Дело в том, что постоянное воздействие огромного количества информации наносит серьезный вред еще пока формирующемуся мозгу. В рамках Конгресса Европейской Академии Неврологии было проведено исследование влияния гаджетов на сон. Было выявлено, что подростки в возрасте 15-18 лет, которые страдают от зависимости от экранов, спят меньше рекомендованного времени (в среднем 6,5 часа), а их сон менее полноценный и более повехностный, часто с перерывами.

К тому же, зависимость от социальных сетей создает угрозы не только для физического самочувствия, но и для психического здоровья. Чтобы лучше разобраться в этом, мы обратились к кандидату психологических наук и практикующему психологу Майе Кулыгиной. По ее мнению, социальные сети могут оказывать как положительное, так и негативное влияние. С одной стороны, они компенсируют дефицит общения при его недостатке, дают дополнительные источники информации. Но именно эти плюсы часто становятся и источником проблем. Когда общения или информации становится слишком много, когда нахождение в социальных сетях неконтролируемо, появляются серьезные последствия.

Психолог объясняет, что одна из главных опасностей социальных сетей - эскапизм, или же уход от реальности в виртуальный мир. Такое поведение часто связано с недостатком позитивного подкрепления в реальной жизни, с нехваткой чувства собственной значимости, с травмирующими обстоятельствами или неуверенностью в себе, которые подросток пытается компенсировать в интернете.

При этом есть еще одна важная сторона: социальные сети формируют эталоны, навязывают имидж недосягаемой высоты. За красивыми картинками стоит неизвестный объем усилий и обстоятельств, но подростки воспринимают их как единственный ориентир. Это приводит к разочарованию и острому ощущению собственной неполноценности. В психологии даже существует термин "феномен упущенной жизни" - когда человек сравнивает свою жизнь с демонстрируемой в соцсетях картиной чужого благополучия и чувствует себя неудачником. У подростков это особенно часто вызывает тревожность и снижает самооценку.

Еще опаснее, когда несовершеннолетние пользователи социальных сетей становятся жертвами обмана, шантажа, буллинга, подстрекательства к антисоциальному поведению.

По мнению Майи Кулыгиной, более разумным было бы организовать контролируемое использование коммуникативных технологий, усилив просветительскую работу в образовательной среде. Это могут быть уроки интернет-безопасности, где объясняются риски и правила поведения в виртуальном пространстве. Возможно, стоит встраивать в информационно-коммуникационные технологические системы специальные ограничители, которые отсекали бы нежелательное общение, например, с потенциальными мошенниками или даже преступниками, по определенным ключевым словам. Но прямой запрет - мера спорная.

Во-первых, один подросток в 14 лет может быть гораздо более осознанным, чем другой, кому уже есть 18, поэтому формальный возрастной рубеж, например, 16 лет, слишком условен. Во-вторых, запрет легко обойти - найдутся те, кто все равно проникнет в соцсети, только уже без какого-либо наблюдения. Поэтому вместо категоричных запретов следует искать механизмы контроля и разъяснения.

Социальные сети могут быть и полезны, и разрушительны. Опасности есть в любом возрасте, ведь в Сети стираются границы и появляется эффект вседозволенности. Важная роль отводится семье и образовательной среде, так как решающим фактором является не возраст, а то, в какой атмосфере вырос ребенок, остался ли он один на один с этим "монстром", знаком ли он с условиями и последствиями использования соцсетей.

Именно поэтому жители стран, в которых подобная мера уже была принята, реагируют неоднозначно. Например, в Австралии дискуссии по этому вопросу не утихают, так как в стране совсем скоро начнет действовать запрет для подростков на заведение аккаунтов в социальных сетях, эта инициатива даже была представлена на мероприятии ООН. Эта мера уже вызвала ожесточенные споры, так как пользователей волнует их конфиденциальность. Для того, чтобы подтвердить свой возраст необходимо предоставить личные данные.

Также в некоторых штатах США пытаются принять законы с похожим содержанием. Например, совсем недавно в Юте было сформулировано аналогичное положение, но оно так и не вступило в силу, так как было заблокировано судом. При этом, интересно то, что 81% взрослых в Америке выступают за требование родительского согласия для создания аккаунтов несовершеннолетним.

Поиск середины становится вызовом: как защитить подрастающее поколение от опасностей виртуального мира, но при этом не лишить их возможностей, которые дают соцсети - общения, самовыражения, доступа к информации. Пока ни одна страна не смогла предложить универсальное решение, и, вероятно, ответ стоит искать в диалоге - между родителем, ребенком и обществом.