Назван простой способ повысить успеваемость ребенка в школе

Международная команда ученых выяснила, что отношение к подросткам как к ответственным членам семьи напрямую связано с их академической мотивацией и качеством взаимоотношений с родителями. Работа опубликована в журнале Child Development (ChildDev).

В исследовании участвовали 554 школьника из Шанхая в возрасте 13–14 лет. В течение года подростки заполняли онлайн-анкеты, где оценивались их взгляды на подростковый возраст, готовность брать на себя семейные обязанности, умение откладывать развлечения ради учебы и реакции на академические неудачи.

Результаты показали: подростки, которые воспринимали свои годы взросления позитивно, чаще считали важным помогать родителям, выполняли домашние обязанности и серьезнее относились к учебе. Они проявляли больше упорства после получения низких оценок и демонстрировали более высокий уровень доверия и эмоциональной близости с родителями.

По словам авторов, ключевой вывод исследования заключается в том, что подростковый возраст не стоит рассматривать как неизбежный период «бури и стресса». Напротив, это окно возможностей, когда формируется чувство ответственности, а вместе с ним — академическая устойчивость и социальные связи.

Ученые отмечают, что подобный подход может быть полезен родителям, педагогам и разработчикам образовательных программ, поскольку он помогает уйти от стереотипов и поддержать подростков в их развитии.