Врач ответил, что нельзя принимать детям

Детям нельзя принимать предтренировочные комплексы, потому что в них могут добавлять стимуляторы. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал спортивный врач Илья Мелехин, комментируя предложение маркировать предтренировочные комплексы товарами 18+ после отравления 20 школьников в Екатеринбурге.

© Газета.Ru

По его словам, самым распространенным стимулятором является кофеин, однако, есть и другие, которые иногда оказывают большее стимулирующее действие. В высокой дозе они могут спровоцировать у ребенка тошноту, рвоту, головную боль и другие проблемы. Эксперт подчеркнул, что на рынке спортивных БАДов важно навести порядок.

«К сожалению, рынок биологически активных спортивных добавок очень непрозрачный. У нас, везут очень много контрафакта. На банке написано одно, а может быть совсем другое. Где ребенок его достал, где купил, это большой вопрос. Поэтому там может быть совсем даже не то, что написано на банке. Детям это принимать, конечно, нельзя ни в коем случае», — заключил Мелехин.

Накануне Telegram-канал «112» писал, что учащиеся лицея №159 в Екатеринбурге отравились предтренировочным комплексом «Психотик». Это специальный энергетический порошок, который спортсмены принимают для пущей активности во время занятий.