Зачем песни Mia Boyka хотят включить в школьную программу

В список патриотических песен, которые Минпросвещения рекомендует для изучения в рамках школьной программы, вошли треки исполнителей SHAMAN, Олега Газманова, Дениса Майданова, Сергея Трофимова и других исполнителей. По мнению депутата Госдумы Михаила Романова, этот перечень необходимо расширить и добавить в него творчество певицы Mia Boyka. Он объяснил это тем, что школьники хотят изучать песни тех исполнителей, которых они слушают. В качестве примера патриотической песни у певицы он привел трек «Богатырская». Стоит ли включать в школьную программу песни Mia Boyka и какие композиции уже входят в перечень, разбиралась «Вечерняя Москва».

Нужно сохранять осторожность

Глава комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина в беседе с «Вечерней Москвой» назвала главный, по ее мнению, принцип любого вмешательства в школьную программу: «не навреди».

«Как врач взаимодействует с организмом человека в части физического здоровья, так в части душевного здоровья и духовного развития наших детей имеет место культура. Если сегодня или завтра появится еще один исполнитель, который зарекомендует себя большим количеством прослушиваний и лайков, это еще не означает, что он стал кумиром наших детей и о нем будут знать не только сегодня-завтра, но и через 10–15 лет», — подчеркнула собеседница «ВМ».

По ее словам, школа дает ученикам базовые знания во всех областях жизни. Школьные учебники издаются не один год: события меняются, дополняются, а основополагающие — остаются.

«Например, если сегодня было сделано открытие в физике, которое еще не внедрено в жизнь, мы пока не делаем его достоянием школьной программы. Когда я сталкиваюсь с сегодняшним желанием отдельных наших политиков что-то включить в школьную программу или исключить из нее, хотелось бы, чтобы они были чрезвычайно осторожными», — добавила Останина.

Парламентарий предложила не спешить со всеми песнями артистов «одного дня», включая их в школьную программу. Когда родители, дедушки, бабушки собираются вместе, они поют не только патриотические, но и лирические песни, которые стали уже народными.

«Давайте рекомендовать нашим детям песни авторов, которые "ушли в народ" и стали поистине народными. И не будем торопиться», — резюмировала Останина.

Чем прославилась и о чем поет Mia Boyka

Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) начала свою карьеру с каверов на популярные российские и зарубежные хиты, записывая их и публикуя затем в социальных сетях. Также она ходила на различные кастинги музыкальных шоу, но ее никуда не брали. Однажды Бойко наткнулась на объявление от рэпера T-killah, который подыскивал бэк-вокалистку. Певица отправила ему свою первую запись, которая пришлась артисту по вкусу. Он предложил ей продюсерскую помощь.

Первый успех пришел к певице с песней «Ананас Адидас» в 2019 году. Следующие композиции набрали не меньшую популярность: «Эмэмдэнс», «Моя жизнь утекает», «Самурай» и «Mamba».

Трек «Богатырская», который депутат Романов предложил включить в школьную программу, действительно можно расценивать как патриотический. Но он разительно отличается от других композиций певицы, в которых она поет: «Руки на стол, готова на все, лишь бы забрать купюрный узор» или «Да я будто бы дикая «ламба». Ты не джинн, но мне все до лампы».

Имя Бойко фигурировало в крупном скандале в 2024 году. Певица публично унизила восьмилетнюю девочку перед зрителями на концерте в Надыме, потому что ребенок считает себя квадробером. Как рассказала мать девочки, после случившегося та перестала выходить на улицу, и ей понадобилась помощь психолога. Женщина обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку из-за оскорбления в адрес ее дочки.

На защиту девочки встали многие знаменитости, в том числе глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она сообщила, что направит жалобу в прокуратуру на певицу.

Какие песни рекомендуют изучать в школах

Министерство просвещения Российской Федерации в конце августа 2025 года представило перечень патриотичных песен, которые рекомендуется изучать в школах. При этом образовательные учреждения самостоятельно решают, включать ли композиции из списка в свой учебный процесс. Среди треков, которые вошли в перечень:

«С чего начинается Родина»;

«Как прекрасен этот мир»;

«Вперед, Россия»;

«День Победы»;

«Письмо солдату»;

«Хотят ли русские войны»;

«Моя Россия»;

«Флаг моего государства»;

«Моя Москва»;

«У подножья обелиска» и другие.

Народный артист России Олег Газманов заявил, что включение его песен «Офицеры», «Вперед, Россия» и «Бессмертный полк» в школьную программу в рамках предмета музыки является трогательным событием для него.