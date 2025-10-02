Эксперт предупредил о том, что вредит мотивации детей

За хорошие оценки в школе и примерное поведение не стоит детям платить деньги, так как это может негативно повлиять на их внутреннюю мотивацию. Об этом в разговоре с aif.ru рассказала психолог Юлия Лосевская.

По словам специалиста, если родители выбирают такую стратегию, то их ребенок начинает учиться не ради знаний, а ради денег. Из-за этого в семье наступают так называемые торговые отношения.

«Платить за хорошее поведение и оценки – это рискованная стратегия, и она чаще всего оборачивается против родителей. Это подмена мотивации. Ребенок начинает учиться не ради знаний, а ради денег. Это торговые отношения», – отметила Лосевская.

Психолог объяснила, что ребенок привыкает к такой «мотивации», что впоследствии может привести к тому, что он начнет манипулировать своими родителями. Например, не будет наводить уборку в своей комнате, если ему за это не заплатят.

Собеседница издания добавила, что хорошее поведение и учеба – это зона ответственности ребенка. Детей нужно хвалить за усилия, а не за результат.