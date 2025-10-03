Исчезнувшую в Липецке девочку спустя три года нашли в новосибирском ТЦ

Ребенка, находящегося в федеральном розыске, обнаружили в торговом центре Новосибирска.

В феврале этого года судебные приставы Липецка объявили в исполнительный розыск девочку, ее отца и бабушку. По решению суда, дочь должна была проживать вместе с матерью, однако отец ребенка намеренно скрывал ее местонахождение. Спустя время несовершеннолетнюю объявили в федеральный розыск.

"После получения информации об их местонахождении в Новосибирске, дело было передано в сибирский регион, - поясняют в УФССП России по региону. - Благодаря взаимодействию судебных приставов и сотрудников МВД, местонахождение девочки и бабушки было установлено по камерам видеонаблюдения в торговом центре".

При выходе из ТЦ ребенка вместе с бабушкой задержала оперативная группа силовиков.

Подъехавший отец объяснил, что не исполнял решение суда, так как с ним не согласен.

В настоящее время с матерью и найденной дочерью работают психологи, чтобы подготовить их к встрече. Они не виделись три года.