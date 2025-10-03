Психолог рассказал о роли учителя в жизни ребенка

Для обучающихся крайне важно воспринимать педагога как источник поддержки, безопасности и надежности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила психолог отдела экстренной психологической помощи Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования Российской Федерации (ФГБОУ ВО) МГППУ Мария Аганина.

«Для педагога важно находить грань между добротой и требовательностью, быть гибким в проявлении эмоций. Роль педагога и педагогический стиль могут меняться в зависимости от возраста обучающихся и конкретной ситуации, как и методы обучения. Однако в любом случае ключевым остается то, что ученики должны видеть в нем опору, ощущать безопасность, а сам процесс обучения должен быть комфортным», – сказала Аганина.

Она отметила, что доверительная атмосфера в образовательной организации способствует формированию позитивной мотивации к обучению, однако без четкой структуры и последовательности в требованиях эффективное обучение невозможно.

«С одной стороны, обучающимся необходимо чувствовать поддержку и эмоциональную безопасность со стороны педагога – это создает атмосферу доверия. С другой – обучение требует стабильности, ясных рамок и единых требований. Когда педагог проявляет исключительно мягкость и доброту, достичь этого баланса становится сложно», – уточнила Аганина.

Психолог подчеркнула, что педагогическое воздействие должно быть целенаправленным: в одних ситуациях уместна строгость, в других – проявление понимания и сопереживания.

«В начальной школе педагог выступает для ребенка значимым взрослым, и здесь особенно важны забота, доброжелательность и терпение. По мере взросления, особенно в подростковом возрасте, когда учащиеся сталкиваются с кризисом и стремятся к самостоятельности, роль педагога трансформируется: он становится наставником, который помогает не только в учебе, но и в решении жизненных трудностей. В этот период особенно важна гибкость – умение применять разные стратегии взаимодействия и поддерживать обучающегося как личность», – заключила Аганина.

День учителя в России отмечается 5 октября.