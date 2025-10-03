От чего зависит эффективность школьника

Успех школьника зависит не только от его природных способностей, но и от умения эффективно распределять нагрузку между учебой в школе и домашними заданиями. Об этом рассказала РИАМО психолог Анастасия Мироненко, отметив важность гармоничного подхода к выполнению задач для повышения общей продуктивности ребенка.

© Нижегородская правда

По словам Мироненко, чрезмерная нагрузка может негативно сказаться не только на успеваемости, но и на психоэмоциональном состоянии ученика. Современные школьники часто сталкиваются с нагрузкой до 10 – 13 часов в день. Даже короткие паузы каждые 30 – 40 минут помогают поддерживать концентрацию и снижают уровень стресса.

Эксперт также отметила, что обучение планированию с раннего возраста способствует развитию навыков управления временем и помогает избежать перегрузок. Планеры и календари могут стать полезными инструментами для соблюдения дедлайнов и предотвращения прокрастинации. Дети могут использовать их для записи уроков, контрольных, спортивных секций и планирования отдыха или выходных.

Рабочее место должно быть организовано для минимизации отвлекающих факторов. Удобный стол с хорошим освещением и пространством способствует концентрации.

Антистресс-игрушки снижают тревожность и напряжение, особенно в стрессовые моменты.

Грамотная организация времени и пространства, а также использование антистресс-игрушек помогают школьникам справляться с нагрузкой, сохранять продуктивность и наслаждаться учёбой.