Священник придумал, как воспитать культурных и общительных детей

В столице Урала обсудили штрафы для родителей детей-матершинников. Глава спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии Мелитон (Зыбин) высказался об этом в эфире областного телевидения.

© РИА Новости

«Если у семьи средний достаток, то от пяти до 10 тысяч рублей штраф, мне кажется, было бы прилично», – цитирует священнослужителя «КП-Екатеринбург».

По его словам, за мат из уст детей несут ответственность именно родители: подобные вещи закладываются в семье, ребенок подражает тем, с кем находится рядом. Родители должны контролировать это и объяснять ребенку почему материться нехорошо.

Наказание деньгами поможет подросткам задуматься о правильности своих действий. Также Мелитон предложил ограничить детям до 14 лет доступ к социальным сетям. Это, по мнению священнослужителя, подвигнет детей больше общаться в реальной жизни и развивать навыки коммуникации.

