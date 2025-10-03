Россияне назвали преподавателей своей мечты

Ко Дню учителя образовательный холдинг Skillbox и международное коммуникационное агентство LAMPA провели исследование и выяснили, кого из знаменитостей и известных персонажей россияне хотели бы видеть своими наставниками и кто для них является учителем сегодня. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В мире фэнтези россияне чаще всего выбирали Альбуса Дамблдора (34%) и Тони Старка (33%) — два образа, которые символизируют мудрость и технологичность.

Из литературы большинство взрослых респондентов отдали предпочтение Артуру Конан Дойлю (35%). Создатель Шерлока Холмса стал символом аналитического мышления и поиска истины. Что интересно, подростки, напротив, выделили Пушкина и Хемингуэя (по 26% на каждого).

Сфера технологий и бизнеса ожидаемо оказалась за лидерами IT-эпохи: на первом месте Стив Джобс (36%), за ним Илон Маск (35%) и Джефф Безос (27%). Но здесь есть возрастные различия: россияне 25–34 и 45–54 лет чаще выбирали Джобса, тогда как остальные склонялись к Маску.

В игровой культуре главным наставником россияне видят Геральта из «Ведьмака» (32%) — героя, сочетающего силу, стратегическое мышление и человеческую уязвимость. Подростки же чаще выбирали Саб-Зиро, а представители старшего поколения (45–54 лет) — Лару Крофт.

В медиакультуре лидером стал Дмитрий Нагиев (32%), которого ценят за харизму и жизненный опыт. Однако россияне 45–54 лет чаще выбирали Владимира Познера, видя в нем образ мудрого мыслителя.

Несмотря на интерес к персонажам и знаменитостям, многие россияне признают, что в реальной жизни у них нет наставников. Те, кто все же находит для себя учителя, делают это по-разному: подростки чаще всего называют автора курсов или книг и даже искусственный интеллект, молодежь 18–35 лет полагается на родителей и родственников, а старшие поколения указывают на школьных и университетских преподавателей.

При этом россияне четко формулируют качества, которые ценят в учителях. На первом месте — практические навыки и реальная экспертиза (80%). Почти половина участников опроса считают важной способность вдохновлять и мотивировать (54%), а 43% выделяют индивидуальный подход. Чувство юмора (21%) и харизма (14%) воспринимаются скорее как приятное дополнение, чем как обязательные качества.

Когда россиян спрашивали, каким они видят обучение будущего, большинство (75%) указали на применение цифровых помощников и ИИ-ассистентов. Популярны и более фантастические сценарии: загрузка знаний напрямую в мозг (29%), учителя-голограммы (27%) и даже «учеба во сне» (19%).

«Цифровые помощники на базе искусственного интеллекта становятся неотъемлемой частью образовательного процесса и привычной реальностью. Они помогают не только анализировать индивидуальный прогресс каждого пользователя, но и снимают в 1,5–2 раза рутинную нагрузку с преподавателей, помогая быстрее создавать уникальные задания и готовить материал к урокам. Студенты, обучающиеся с применением ИИ-ассистентов на наших программах, на 20% чаще фиксируют прогресс в обучении и на 10% быстрее выполняют домашние задания. А доходимость таких образовательных программ увеличилась в 2 раза», — Сергей Попков, сооснователь и генеральный директор образовательного холдинга Skillbox.

Наиболее комфортными форматами обучения сегодня респонденты считают онлайн-курсы (75%), короткие видео (50%) и традиционные книги (32%).