Как обучение музыке улучшает навыки чтения у детей

Обучение музыке способствует развитию навыков чтения у маленьких детей, обостряя их способность распознавать и мысленно оперировать звуками, из которых состоят слова.

Давно известно, что игра на музыкальном инструменте связана с улучшением умения читать в раннем возрасте, а также математических способностей. Однако механизм этого влияния оставался неясным, поскольку освоение инструмента задействует целый комплекс различных навыков.

«Приходится не просто читать ноты, что сравнимо с изучением нового алфавита — музыкальной нотации, но также вслушиваться в звучание и координировать движения рук с визуальным восприятием», — говорит нейропсихолог Мария Гарсия-де-Сория из Абердинского университета в Шотландии.

Это означает, что музыкальные занятия способны развивать общие когнитивные способности, укреплять память и совершенствовать слуховое восприятие — любой из этих факторов может положительно сказаться на навыках чтения.

Участниками исследования, результаты которого опубликованы на bioRxiv, стали 57 детей в возрасте от 5 до 9 лет, примерно поровну мальчиков и девочек. Около половины обучались игре на каком-либо инструменте как минимум в течение месяца и практиковались не менее получаса в неделю, остальные занимались внеурочной деятельностью, не связанной с музыкой.

Исследователи обнаружили, что дети, обучавшиеся игре на инструменте, превзошли остальных в тестах на фонологическую осведомленность. Это способность распознавать и манипулировать звуками, или фонемами, из которых состоят слова (например, тремя звуками, составляющими слово «кот»). Они также продемонстрировали лучшие навыки чтения.

При анализе были учтены факторы, способные влиять на грамотность, — такие как социально-экономический статус и общие когнитивные способности. Это позволяет предположить, что связь не сводится к тому, что музыкальным инструментом просто чаще начинают заниматься дети, изначально более склонные к чтению.

В другой части эксперимента детям делали электроэнцефалографию, когда они слушали аудиозапись сказки «Пряничный человечек» (американская версия «Колобка»). У всех участников более сильная нейронная активность в языковых центрах левого полушария мозга коррелировала с лучшими результатами чтения. Однако даже при меньшей активности в этих зонах музыкальная группа показала более высокие баллы в чтении, что, по мнению ученых, указывает на более развитую, «взрослую» обработку языка.

«Взрослым присуща скорее двусторонняя обработка и музыки, и речи, иногда — с большим вовлечением правого полушария. У детей же, обучающихся музыке, наблюдается более зрелый, приближенный к взрослому, паттерн отслеживания речи», — уточняет Гарсия-де-Сория.

Это связано с изменениями техники чтения по мере ее совершенствования: дети, когда учатся читать, сначала складывают буквы в слоги, а слоги — в слова.

«Когда мы становимся взрослыми, мы видим слова и понимаем, что они означают. Мы не озвучиваем их в голове», — объясняет нейробиолог Анастасия Климович-Грей из Абердинского университета.

Фонологическая осведомленность — это критически важная ступенька в обучении чтению, поэтому логично, что музыкальные занятия повышают грамотность, усиливая чувствительность к звуковой структуре языка, добавляет она.

Но, возможно, связь тут не однонаправленная, подчеркивает Гарсия-де-Сория:

«Музыка помогает чтению, но и чтение, в свою очередь, может улучшить игру на музыкальном инструменте».

Доказательство взаимного усиления этих навыков может помочь детям, испытывающим трудности с чтением, считает Климович-Грей:

«Если в раннем возрасте есть проблемы с чтением, возможно, до того, как ребенку диагностируют дислексию, курс музыкальных занятий в сочетании с фонетическими упражнениями может сработать для него как эффективный стимулятор развития».

«Вывод о том, что обучение музыке совершенствует процессы фонологического кодирования языка в левом полушарии, согласуется с результатами других исследований», — заметила Алис Мадо Провербио из Миланского университета Бикокка.

Однако обучение музыке может также способствовать специализации в правом полушарии мозга, помогая более быстрому чтению, добавила она.