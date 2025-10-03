Почему школьники начинают массово прогуливать уроки именно в октябре

Детский психолог Дарья Дугенцова объяснила феномен "октябрьской ломки" — периода, когда школьники начинают активно прогуливать занятия. По данным исследований школьной адаптации, проведенных в России и Европе, пик эмоционального напряжения у учащихся приходится именно на шестую-восьмую неделю учебного года, что соответствует середине осени.

Этот кризисный период обусловлен комплексом физиологических и психологических факторов, создающих идеальные условия для снижения учебной мотивации.

Первостепенную роль играет истощение ресурсов после сентябрьского старта. Если в начале учебного года дети идут в школу с энтузиазмом и свежими силами, то через месяц-полтора их энергетические запасы иссякают, уступая место тревожности и разочарованию.

Особенно остро это переживают младшие школьники, чей организм еще не полностью перестроился с каникулярного режима. Немаловажным фактором остается и погода — достаточно теплая, чтобы возник соблазн провести время на улице вместо уроков.

Дополнительное давление оказывают учебная нагрузка, сезонное снижение уровня серотонина и витамина D, а также процессы социальной адаптации. Именно к октябрю в школьных коллективах окончательно формируются подростковые группы и обостряются конфликты, что создает дополнительный стресс для учащихся.

В совокупности эти факторы формируют сложный психологический паттерн, побуждающий детей искать способы избегания школьных обязанностей.