Психотерапевт объяснил, кто занимается буллингом

Психотерапевт Лариса Никитина рассказала, что с буллингом могут сталкиваться как дети, так и взрослые.

В рабочих коллективах травля изощрённее, чем в детских: вместо физических действий используются колкие замечания, манипуляции или обесценивание. Особенно часто такое встречается в женских командах, где высокопоставленные сотрудницы могут критиковать внешность или поведение подчинённых, пользуясь своим положением, поделилась специалист в беседе с ИА «Север-Пресс».

Корни такого деструктивного поведения часто уходят в детство, где нарушение личных границ формирует будущих агрессоров или жертв. Если родители обесценивали ребёнка, вырастая, он либо будет мстить, унижая слабых, либо, напротив, станет жертвой, боясь ответить из-за страха увольнения или осуждения, отметила Никитина.

Для защиты от буллинга важно воспитывать в себе уверенность и умение отстаивать границы. При возникновении подобных ситуаций на работе лучше уволиться, но затем использовать свой опыт распознавания токсичных сотрудников и по возможности избегать взаимодействия, добавила психотерапевт.

