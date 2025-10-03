В России будут отслеживать пожелания родителей по питанию в школах онлайн

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил разработать цифровую систему, которая позволит в режиме онлайн видеть претензии и пожелания к организации питания в каждой школе региона.

© penzainform.ru

«Уверен, что самый эффективный метод контроля качества школьных обедов — это оценка родителей», — написал он в своем телеграм-канале.

Для оперативной реакции на обращения мам и пап к системе подключат руководство муниципальных управлений образования и учебных заведений.

Олег Мельниченко напомнил: с 2022 года по 2024-й в регионе проводилась модернизация пищеблоков.

«Обновили кухонное оборудование везде, где это требовалось, оснастив современной техникой 165 школ — более половины от общего числа в Пензенской области», — уточнил он.

Созданы все условия для того, чтобы детей кормили вкусно и полезно, подчеркнул губернатор.