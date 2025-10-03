Перечислены золотые правила «кинодиеты» для детей

Эксперты Чурбанов и Зайцева призвали родителей подростков соблюдать кинодиету
Кино не просто развлечение, а настоящая пища для ума и души, особенно для подрастающего поколения. Об этом «Газете. Ru» рассказали эксперты кинопремии «Герои большой страны», генеральный продюсер Михаил Чурбанов и автор Рекомендаций по детскому и семейному контенту Елена Зайцева.
«Про еду сегодня никто не спорит: важно, что мы кладем на тарелку. С кино — то же самое, это моя кинодиета. Экранные истории формируют вкус и мировоззрение, особенно у подростков. И в этой сфере есть простые и работающие правила», — делится Елена Зайцева.
Эксперты вместе назвали пять основных принципов «здорового» кинопотребления. По их мнению, главный критерий качества фильма — это личность главного героя и его жизненные ценности, отношение к своему призванию, к близким, к коллегам и незнакомцам, ну и наконец, — к своему родному краю, к Родине.
«Смотрите на героя. Какие у него ценности и критерии в жизни? Растет ли он духовно, ценит семью, верен ли друзьям, служит стране? Или все в жизни у героя можно измерить деньгами, а силу он использует для несправедливых и неправедных дел? К чему приходит в финале? На показе "Белого снега" (продюсер Тимур Хван, режиссер Николая Хомерики. — "Газета.Ru") я видел, как подростки, заполнившие зал на 1600 зрителей, проживают путь героини, болеют за нее и «помогают ей победить», а затем выходят из зала вдохновленными», — рассказал Михаил Чурбанов.