Назван простой способ улучшить сон и оценки подростков

Исследование от ученых из Женевского университета (Швейцария) показало, что строгие родительские ограничения на использование смартфонов вечером способствуют улучшению качества сна и повышению успеваемости подростков. Результаты работы опубликованы в журнале Discover Public Health.

Сон играет ключевую роль в когнитивных и эмоциональных функциях, включая консолидацию памяти, бдительность и эмоциональную стабильность. Недавние исследования показали, что недостаток сна, который особенно распространен среди подростков, может приводить к развитию психических расстройств, таких как тревожность и депрессия. Однако подростки спят все меньше, часто значительно меньше рекомендованных 8–10 часов. Чрезмерное воздействие экранов смартфонов, планшетов, компьютеров мешает нормальному сну, отодвигая время засыпания и возбуждая нервную систему, что затрудняет засыпание.

В новом исследовании проанализировали данные 329 подростков в возрасте от 13 до 15 лет, которые заполнили анкеты о своих привычках сна и правилах использования экранов, установленных родителями.

Оказалось, что подростки, соблюдающие самые строгие правила — запрет на использование телефонов в спальне вечером — спят на 40 минут дольше каждую ночь.

«Это значительная разница, учитывая, что подростки обычно спят всего 7–8 часов, вместо рекомендованных 9. Каждую неделю эти 40 минут равны практически дополнительной ночи сна», — сказала Виржини Стерпенич, научный сотрудник Женевского университета, возглавившая исследование.

Другие виды ограничений, такие как сокращение времени перед экраном или четкое установление времени отхода ко сну, не оказали существенного влияния на продолжительность сна.

Однако результаты исследования не ограничиваются лишь продолжительностью сна. Они показали, что подростки, спящие больше, достигают лучших результатов в учебе.