Какие цветы принято дарить учителям в разных странах

Если взглянуть на школьные праздники глазами тех, кто занимается цветами, многогранность мира поражает. Где-то педагогов купают в море осенних букетов, где-то благодарят минималистично — одной веточкой или открыткой, а порой дар заменяют ритуалом, в котором каждый лепесток имеет смысл. О том, какие бывают самые интересные традиции дарения цветов учителям в разных культурах, рассказала эксперт по цветам, руководитель цветочного направления агропромышленного комплекса Светлана Горкунова.

Европа

Впрочем, не во всех странах с началом учебного года принято поздравлять учителей. Например, во Франции пышных букетов на 1 сентября не дарят, учителя скорее получат красивую открытку или полезную канцелярию, чем охапку роз. Эксперт:

«Цветочный жест у французов другой — 1 мая они дарят ландыш на счастье любимому педагогу. Германия тоже сдержанна: в центре внимания в первый учебный день не учитель, а ученик. Букеты педагогам возможны в конце года — скромный и только один от всего класса, чтобы не нарушать негласный этикет равенства».

А в Испании, напротив, на День учителя 27 ноября поздравления проходят заметно теплее и ярче: класс готовит номер, а учителю дарят бодрые герберы, гвоздики и розы — чаще смешанные. Здесь цветы — часть темперамента: их принято дарить чаще, чем во многих других европейских культурах.

Скандинавия

Признаваться учителям в любви принято тихо и очень по-северному. В июне школьники приносят открытки и один аккуратный цветок — розу или полевой букет. Смысл в личном «спасибо» на открытке, а не в масштабе композиции.

Россия

В нашей стране дарить букеты учителю — это особая поэзия цветов. 1 сентября и 5 октября школа превращается в выставку осени: хризантемы, георгины, герберы, розы. Светлана:

«Есть и свой код: дарят не четное, а нечетное количество — знак „на счастье“, понятный без слов. А еще не принято дарить цветы, которые вызовут аллергию (лилии, ромашки и проч.). Букет получает каждый педагог, вне зависимости от предмета и пола, — жест уважения, укорененный в памяти нескольких поколений».

США

В Америке вектор другой: в мае проходит Неделя признательности учителям, и важнее рукописные карточки, чем роскошные корзины. Если цветы все же дарят, то чаще это будут подсолнухи, тюльпаны или ромашки — дружелюбные цветы, без оттенка романтики.

Китай

У азиатов цветочные смыслы особенно точны. В Китае 10 сентября учителей поздравляют подсолнухами (цветок там символизирует пожелание процветания и уважения) и гвоздиками (их выбирают в знак благодарности за доброе отношение и труд учителя). Белых хризантем стараются избегать: в их культуре этот цветок чаще используют на поминках.

Вьетнам

Учителей принято чествовать 20 ноября. Нередко поздравление превращается в домашний визит: ученики приходят к педагогам с красными розами, сладостями и долгими разговорами — благодарность здесь теплее формальностей.

Таиланд

«Здесь у цветов есть своя „грамматика“: на церемонии Wai Kru (традиционное выражение почитания труда учителей) школьники подносят своим педагогам композиции с жасмином, остроугольной иксорой и „травой усердия“ — каждый элемент отвечает за мудрость, трудолюбие и почтение; ученики кланяются, учителя благословляют. Это ритуал, где цветы говорят громче слов», — подчеркивает наш эксперт.

Индия

Индийцы встречают 5 сентября гирляндами жасмина и бархатцев: учителям надевают «малы» на шею, сцену в актовом зале школы украшают живыми венками, а старшеклассники проводят уроки вместо педагогов.

«Здесь розы и сладости — лишь видимые нотки большого хора уважения, где главный дар — признание роли учителя», — добавляет Светлана.

Япония

В стране нет отдельного Дня учителя — уважение встроено в будни. Прощаясь с классом в конце года, ученик вручит небольшой, безупречно собранный букет или мини-икебану: минимум цветов, максимум смысла, без романтических кодов и громоздкости.

В разных культурах учитель всегда почитаем, но везде по-своему. Одни выбирают строгую этику, другие — яркое шоу, третьи — тишину и точность жеста. Но везде цветы остаются универсальным языком благодарности: ландыш во Франции, сдержанная роза в Стокгольме, подсолнух в Пекине, красная роза в Ханое, жасминовая гирлянда в Дели, шапки пионов и роз в Москве.