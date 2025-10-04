В школьную программу предложили ввести уроки о «личной безопасности»

Детей следует учить тому, как действовать в экстренных случаях, понимать собственные эмоции и следить за здоровьем.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась главный редактор портала «Правмир», доцент Финансового университета Анна Данилова.

«У нас школьники знают, как устроены различные мессенджеры, но не знают, как устроена их эмоциональная система. Мы их не учим разговаривать, слышать, понимать свои собственные эмоции. Мне очень не хватает в школе внятного на несколько лет предмета про умения разбираться в своём собственном здоровье. И это не ОБЖ, не биология. Это история, где ты знаешь, в каком случае вызвать скорую другу, когда прям беги к врачу, какие ситуации являются угрожающими для тебя, почему никогда нельзя нырять, особенно где-то в прудах, потому что перелом основания черепа — на каждом шагу сейчас. Где бы мы действительно выпускали из школы детей не просто тех, кто знает логарифмы и законы физики, что очень важно, но которые бы свою собственную личную безопасность могли бы оценить, которые бы понимали азы эмоциональные».

