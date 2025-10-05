Пять причин, почему мы должны быть благодарны учителям

Учитель — это не только скучный или интересный предмет в школе или институте и оценка в дневнике. Это человек, который однажды сказал нужное слово, заметил талант, подвел к нужной книге в правильное время, подсказал, как выйти из тупика, и поддержал, когда казалось, что все пропало. Взрослея, мы понимаем, насколько много в нашей биографии принадлежит тем, кто сидел за учительским столом. Психолог Радмила Бакирова рассказала о причинах сказать им свое «спасибо» — и не только в праздник.

Именно учителя запускают любопытство и учат учиться

Знания давно лежат в один клик, но научить думать, задавать вопросы и не бояться «не знать» могут только люди.

«Хороший учитель не просто объясняет тему, он зажигает интерес, показывает, где искать ответы, как проверять факты и собирать картинку мира по кусочкам. Это тот самый навык, который кормит всю жизнь: освоить новый софт, поменять профессию, переучиться в сорок или шестьдесят. Любопытство — двигатель, и часто его первый щелчок включили на уроке», — утверждает наш эксперт.

Они видят в нас больше, чем мы сами

В каждом классе найдется ребенок, который сидит на задней парте и уверен, что математика не его, выступления «не про меня», спорт — да вообще, не смешите мои тапочки. Учителя замечают искры там, где мы их не видим, и дают шанс. Предложат выступить с докладом, поставить опыты, написать текст в школьную газету, сыграть на сцене, и иногда одной веры со стороны хватает, чтобы у человека выросли крылья. С этого начинаются выбор вуза, первая стажировка, любимое дело — порой судьба меняется после одной реплики на перемене.

Они становятся первыми взрослыми, на которых можно опереться

Детство и подростковый возраст — время вопросов, сомнений и сложных эмоций, учитель часто оказывается тем взрослым, кто не обесценивает и не морализирует, а помогает прожить и разобраться.

«Этот человек подскажет, как решить конфликт, как говорить с родителями, как не сгореть перед экзаменами, иногда просто выслушает и поделится опытом. Эта поддержка делает мир безопаснее и учит строить уважительные отношения, а мы потом переносим этот опыт в дружбу, парные отношения и работу», — говорит психолог.

Они передают культуру и ценности через живой пример

Учебники важны, но мы лучше всего запоминаем людей. Настоящая честность, уважение к труду, чувство меры и юмора, любовь к языку, музыке, природе — все это приходит не из абстрактных стереотипов, а из того, как учитель живет своим предметом и общается с классом. Когда видишь, как человек деликатно признает ошибку, держит слово, не бросает слабого, помогает после уроков и умеет радоваться чужому успеху, тоже хочется тянуться. Это школа человечности, которую не заменит ни одна программа.

Они держат общество на плаву в самые трудные времена

Пандемии, кризисы, войны, миграции, цифровые перестройки — все это проходит через школы и вузы. Учителя первыми перестраивают уроки, осваивают новые форматы, поддерживают детей и родителей, тянут на себе тысячи мелких решений, чтобы классы продолжали учиться и жить, благодаря им остается ритм, который дает опору и взрослым, и детям. За этой видимой простотой — огромный труд, который редко оказывается на слуху, но именно он дает нам корни и фундамент.