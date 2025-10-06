Популярную сладость назвали опасной для здоровья детей

Свободная пресса

Жевательная резинка может быть опасна для здоровья детей из-за синтетических полимеров, подсластителей, ароматизаторов и консервантов в их составе.

«Основу жевательной резинки составляет нерастворимая синтетическая масса, состоящая из полимеров. Именно они создают главную опасность при случайном проглатывании, которое характерно для детей младшего возраста. Нерастворимые компоненты не перевариваются и могут накапливаться в желудочно-кишечном тракте, создавая риски нарушения пищеварения и иногда приводя к кишечной непроходимости», - предупредил в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Для детского организма, особенно в возрасте до пяти лет, по словам Дорохова, даже небольшие количества регулярно проглатываемой жевательной резинки могут представлять серьезную опасность.

«Еще одна проблема — воздействие на зубную эмаль. Многие вкусы создаются за счет лимонной, яблочной и других кислот, которые при длительном жевании постепенно размягчают защитный слой зубов. Особенно уязвимы детские зубы, эмаль которых еще недостаточно крепка», —

Кроме того, он напомнил о рисках аспирации при попадании жвачки в дыхательные пути — это особенно опасно для детей дошкольного возраста.

