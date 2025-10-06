Какая детская привычка может быть сигналом о помощи

Пальцы во рту — это любимое развлечение у детей, и многим родителям это знакомо. Взрослые пытаются убедить ребенка перестать, но справиться с этим бывает сложно.

Почему грызть ногти — плохо? Самое безобидное — начинает страдать внешний вид. Кроме того, под ногтями скапливается грязь и бактерии — это может привести к инфекции, воспалению и исчезновению ногтей.

Почему дети это делают? Психолог Екатерина Леоненко говорит, что это может быть не просто привычка, а способ справляться с внутренним напряжением. Также дети могут грызть ногти, когда скучают или им не хватает внимания.

Как помочь? Следует избегать упреков — это только ухудшит ситуацию и сделает ребенка еще тревожнее. Лучше сначала понаблюдать: когда именно он грызет ногти? Это поможет понять, что именно вызывает такую реакцию, пишет Тульская служба новостей. Можно давать ему альтернативы: сжимать антистресс-мячик, держать в руке игрушку или рисовать.

Также полезно показать ребенку видео или картинки, где под микроскопом видно, что скрывается под ногтями — для многих это действует наглядно и помогает понять, почему так важно приводить ногти в порядок.