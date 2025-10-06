«Учитель года» объяснил, грозят ли подарки педагогам штрафами

День учителя прошел, но эхом от него по Сети катятся новостные заголовки: "Учителям грозят замечания и выговоры за подарки дороже 3 тысяч рублей".

© РИА Новости

О том, что педагогам, принимающим подарки дороже указанной суммы, могут грозить дисциплинарные взыскания, напомнил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Многие родители и ученики хотят искренне выразить благодарность учителям за их труд. Однако необходимо придерживаться некоторых правил, чтобы не подставить учителя», — цитирует Машарова ТАСС.

Эксперт пояснил, что отдельного закона о подарках учителям не существует. Но в Гражданском кодексе РФ (ст. 575) указано, что работникам образовательных организаций "не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей".

«Действительно, нормы есть и о них уже давно известно учителям, — прокомментировал "Российской газете" председатель Общественного совета при Минпросвещения, "Учитель года - 2022" Дмитрий Лутовинов. — Конечно, родители хотят поблагодарить своих любимых педагогов, и это нормально. Но думаю, что здесь ситуация должна быть как в поговорке: "Дорог не подарок, дорого внимание". Иногда родители боятся обидеть учителя, обделив его подарком или подарив что-то недорогое. Я считаю, что пора давно отринуть этот стереотип. Уважаемые родители! Нам неважно, что вы подарите, главное, что вы выразите благодарность. Дети могут сделать это, например, самодельной открыткой, а вы - символической шоколадкой. Мы не обидимся».

Лутовинов, который преподает историю и обществознание в школе № 16 Орехово-Зуевского городского округа Московской области, признался, что предпочитает напрямую говорить об этом с родителями, чтобы не допустить неловких ситуаций и кривотолков.