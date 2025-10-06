Эксперт оценила запрет на ношение хиджабов и никабов в школах

Инициатива «вполне укладывается» в правовое поле.

Любая образовательная организация имеет право устанавливать правила для одежды обучающихся. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась основатель «Клуба педагогических исследований» Мария Васильева.

«Локальная инициатива вполне укладывается в правовое поле. Действительно, каждая образовательная организация имеет право устанавливать правила для одежды обучающихся. Они эту возможность реализовали. Формулировки вполне корректные, я не вижу здесь ничего такого необычного. Видимо, в этом регионе это оказалось актуально, потому что приблизительно то же самое сделали и другие организации. Значит, были какие-то причины. Искать в этом какую-то подоплёку, слишком глубокую, я бы не стала».

Ранее в школах Ханты-Мансийского автономного округа запретили ношение хиджабов и никабов. Такое решение с учётом мнения родительских советов и общественности приняли во всех 303 образовательных учреждениях. Вместе с хиджабами под ограничение попали и другие головные уборы, в том числе шляпы и косынки. Требования к внешнему виду учащихся прописаны в локальных актах, сообщили в департаменте образования и науки Югры.