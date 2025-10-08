Почему беременным все чаще рекомендуют обратиться к психологу

Время ожидания ребенка — это незабываемый период в жизни женщины, полный радости и волнений. Но вместе с приятными чувствами возникают новые переживания, связанные с физическими и эмоциональными изменениями организма. Поэтому тема обращений к психологу среди беременных стала особенно актуальной. Хотя не каждой женщине обязательно потребуется помощь профессионала, существуют обстоятельства, при которых эта поддержка оказывается весьма важной и нужной.

Специалисты подчеркивают, что ключевое значение имеет индивидуальное восприятие женщиной своей беременности. Одни воспринимают процесс спокойно и естественно, радуются своему положению, другие же подвержены тревоге, чувству страха или печали. Чтобы поддержать будущих мам, врачи разработали четкую систему рекомендаций, согласно которой специалисты направляют женщин к психологу.

Кому и когда полезно посетить психолога?

Елена Абрамова, психолог из Тюменского областного Перинатального центра рассказывает:

По последним клиническим рекомендациям ведения «Нормальной беременности», врач акушер-гинеколог должен направить беременную женщину на консультацию к психологу однократно при первичном приеме и однократно в третьем триместре. Индивидуальные потребности и психоэмоциональное состояние могут потребовать более частого направления на консультацию к психологу:

На первом визите врача-акушера. В этот момент специалист знакомится с женщиной, её самочувствием и настроением. Важно выявить наличие симптомов стресса или риска возникновения депрессии. Во втором триместре, когда появляются значительные телесные изменения и приближается долгожданный момент родов. Психолог помогает разрешить внутренние сомнения и подготовить организм к родоразрешению. Перед самими родами, в последнем триместре. Этот период наиболее критичен: подготовка к появлению ребенка, выбор роддома, неопределенности и стресс вызывают серьезные переживания. Задача психолога — научить расслаблению, снятию тревожности и выработке правильного восприятия грядущих изменений. После родов, так называемый постнатальный период. Рождение ребенка меняет жизнь семьи кардинально, вызывая широкий спектр чувств, включая возможное появление послеродовой депрессии. В таком случае консультативная помощь психолога способствует скорейшему восстановлению и возвращению к гармонии.

Консультация с психологом может принимать разные формы, в зависимости от индивидуальных потребностей пациентки:

Первичный прием — на нем психолог собирает анамнез, уточняет историю повседневных стрессов, прошлых переживаний и текущих эмоциональных состояний. Это может включать как беседу, так и применение определенных тестов для оценки психологического состояния. Регулярные сессии — после первичной оценки психолог разрабатывает индивидуальный план терапии, который может включать как разговорную терапию, так и когнитивно-поведенческую терапию (КПТ) для решения конкретных проблем, таких как тревога или страхи. Техники расслабления и медитации — психолог может обучить будущую маму расслабляться.

Общие рекомендации для беременных женщин:

Мониторинг новостей: следите за медицинскими и психологическими новостями через надежные источники, такие как специализированные журналы, веб-сайты медицинских учреждений и новостные агентства. Консультации со специалистами: регулярно общайтесь с акушерами-гинекологами и психологами, которые могут предоставить актуальные рекомендации и информацию о поддержке во время беременности. Общение с другими мамами: участие в группах поддержки или форумах для будущих и молодых матерей может помочь вам обмениваться опытом и получать свежие советы. Посещение семинаров и вебинаров: Многие медицинские учреждения и организации проводят мероприятия, посвященные беременности и родам, где можно узнать о новых подходах и методах поддержки.

Многолетний опыт центра Медико-социальной помощи женщинам, работающий с 2011г на базе Тюменского Перинатального центра, показал необходимость командной работы специалистов, обеспечивающих сохранение беременности у женщин в кризисной ситуации. Социолог, психолог и гинеколог в равной мере могут быть необходимы для принятия взвешенного решения. Помощь-центр оказывает всем женщинам города Тюмени и Тюменской области бесплатно. Обратиться за консультацией может каждая женщина, оказавшаяся в сложной жизненной ситуации.

Контакты и адрес для обращения: +7 (3452) 56-83-59 (+2) г. Тюмень, ул. Даудельная 1, корпус 7.

